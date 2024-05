Łzy Bambie Thug po finale Eurowizji. Osoba reprezentująca Irlandię UDERZYŁA w EBU. Twierdzi też, że izraelski nadawca nawoływał do przemocy

Eurowizja 2024. Bambie Thug uderza w EBU. Pojawiły się łzy

Tuż przed finałem Bambie Thug opuściło próbę do parady flag. Osoba reprezentująca Irlandię w wydanym oświadczeniu wyjaśniła, że miało to związek z "sytuacją, która wymagała natychmiastowej interwencji ze strony EBU". Jak opisuje irlandzki portal The Journal, wcześniej Bambie zgłaszało także skargę na izraelskiego komentatora, który zapowiadając półfinałowy występ Irlandii, określił go mianem "najbardziej strasznego" tego wieczora. Widzowie usłyszeli też, że Bambie lubi "wypowiadać się negatywnie na temat Izraela" oraz że mają "przygotować przekleństwa". W rozmowie z RTE Bambie stwierdziło, że słowa te naruszyły zasady konkursu, dodając, iż Izrael nie powinien być dopuszczony do konkursu.

Tuż po finale Eurowizji osoba reprezentująca Irlandię w konkursie udzieliła wywiadu, który zacytowały m.in. serwisy "The Journal" i "The Independent". Bambie Thug zasugerowało, że nie otrzymało od EBU wystarczającego wsparcia w sytuacji z Izraelem. W cytowanym przez "The Independent" fragmencie Bambie stwierdziło, że izraelski nadawca Kan, że "dwa, trzy razy nawoływał do przemocy wobec mnie". Posądziło też EBU o zwlekanie z reakcją do ostatniej chwili i zrobienie z nich "kozłów ofiarnych", które musiały bronić się same. W pewnym momencie osoba reprezentująca Irlandię zalała się łzami. Bambie wspomniał też o zakulisowej presji i ciężkiej pracy, jaką uczestnicy wykonują, by coś zmienić.