M.I.A. ujawnia się jako PRZECIWNICZKA SZCZEPIEŃ: "Jeśli każą mi się szczepić, to ja WYBIERAM ŚMIERĆ"

W ostatnich latach ruch antyszczepionkowy staje się w naszym kraju coraz bardziej popularny. Niestety, mimo braku wiarygodnych badań potwierdzających szkodliwość szczepień, zwolennicy nieszczepienia dzieci coraz częściej nawołują do zwolnienia ich z takiego obowiązku. W Polsce do skromnego grona antyszczepionkowców należy między innymi Wojciech Cejrowski , którego zdaniem szczepionki mogą zawierać takie składniki jak siarczan amonu, glicerol czy płodową surowicę cielęcą, co oczywiście jest bzdurą.

Teraz do grona sceptyków obowiązkowych szczepień dołączyła brytyjska raperka M.I.A, która dała wyraz swoim poglądom w serii wpisów na Twitterze. W środę na jej koncie pojawił się wpis, w którym raczej nie pozostawiła nikomu pola do ewentualnej interpretacji.





Jeżeli będę musiała wybrać szczepionkę lub chip, to ja wybieram śmierć - napisała raperka.





Jej wpis wywołał w mediach społecznościowych spore poruszenie. Raperka co prawda próbowała tłumaczyć swoje zachowanie tym, że jej syn doświadczył gorączki po serii szczepionek przyjętych w Stanach Zjednoczonych, jednak nie wszystkich to przekonało. Negatywne reakcje skłoniły jednak raperkę do kontynuowania swojej myśli. W kolejnym komentarzu, który do tej pory zdążyła już usunąć, wysunęła kolejną intrygującą tezę i posłużyła się w niej przykładem nośnej ostatnio w mediach pandemii koronawirusa.





Nauka od zawsze kręci z biznesem. Biznes kręci z bankami, banki z technologią, technologia z nami, a my z koronawirusem. Koronawirus kręci więc z nauką. I tak dalej... - twierdziła w usuniętym już wpisie.





Gdy M.I.A w końcu zrozumiała, że nie zyskuje w ten sposób przychylności internautów, a kontynuowanie tego tematu może ją wiele kosztować, to w końcu postanowiła odpuścić. Dyskusję zakończyła jedynie dwoma ogólnymi wpisami, w których życzyła wszystkim zdrowia. Na sam koniec nie odmówiła sobie jednak wbicia przeciwnikom szpili.





Bądźcie zdrowi i nie żyjcie w strachu! Nie panikujcie, nic Wam nie jest. Nie umrzecie. Możecie przez to przebrnąć bez stresu. Wszystko będzie dobrze. (...) Wszystkie szczepionki, które już przyjęliście, w zupełności wystarczą, aby Was przejrzeć na wylot - skwitowała.





Zaskoczeni?