"M jak Miłość" po wakacjach. Co ze zdradą Anity? Kamil uderzy Piotra!

W nowym sezonie " M jak miłość ", po wakacyjnej przerwie, Piotrek zdradzi Kamilowi sekret romansu Anity i Adama. Gryc będzie zszokowany i nie będzie mógł uwierzyć w to, co usłyszał.

W pierwszym odcinku po wakacjach, numer 1735, "M jak miłość", romans Sylwii i Adama wyjdzie na jaw. Na kolejnym intymnym spotkaniu w kancelarii, tym razem nie tylko Piotrek, ale także Kamil, nakryją kochanków na gorącym uczynku. Zaskoczeni nagłym powrotem prawników, kochankowie nie zdążą uciec. Kostecka nie zdąży się ulotnić, a Zduński zobaczy prawdziwe oblicze kochanki Wernera. Wówczas dla Piotrka stanie się jasne, że to nie z Anitą, ale z Kostecką ostatnio przyłapał Adama . Kostecka, w popłochu uciekając, narzuciła na siebie jedynie kurtkę Laskowskiej. Ale Piotrek postanowi to jeszcze wyjaśnić, aby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień.

Jednak po chwili, w tym samym odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej, Kamilowi nie będzie do śmiechu. Gryc zda sobie sprawę, że nawet jeśli byłaby to prawda, to Zduński niczego by mu nie powiedział i wcale mu się to nie spodoba! Choć w podobnej sytuacji sam był orędownikiem tego, aby Magda (Anna Mucha) nie dowiedziała się o zdradzie Andrzeja (Krystian Wieczorek) z Julią (Marta Chodorowska). Dlatego i Piotrek nie będzie miał sobie teraz nic do zarzucenia, zasłaniając się tym, że chciał być dyskretny.