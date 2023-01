Maciej Dowbor przerywa milczenie w sprawie Gąsowskiego i "Twoja Twarz Brzmi Znajomo": "Jestem w szoku i muszę ochłonąć"

Rozalia 9 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

A co to za szok?Odszedł bo i tak by go zwolnili. Już dawno wiało nudą z tego programu. Jeśli chcą utrzymać format to potrzebne są zmiany. Pani Kasia też nie zawsze była obiektywna, jak kogoś lubiła to nie ważne, że gorzej śpiewał to i tak dostawał lepsze noty. Niestety im więcej odcinków tym jakościowo gorzej,nie wspominając o tym, że wokaliści w losowaniu ciągle ci sami.