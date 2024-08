Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek za kulisami jesiennych spotów Polsatu. Fajna para? (WIDEO)

Farida2024 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dla mnie to nie jest fajna para. Skrzwdzili swoją żoną i męża. Nie popieram tej pary. I tak prędzej czy później się rozstaną. Oczarowanie szybko minie. Jestem ich postawą rozczarowana. Nie toleruję rozbitych małżeństw bez powodu. Co innego gdyby ich partnerzy nadużywali alkohol itp. jest powód. A w tym przypadku Kaśka opuściła Hakiela a Maciej Paulinę . Oboje są dla mnie bez honoru. Co na to ich dzieci z poprzednich związków?