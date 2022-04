Maciej Musiał pręży NAGĄ KLATĘ na ulicach Nowego Jorku (FOTO)

Zjawisko 7 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Mamy tutaj bardzo ciekawe zjawisko. Artykuł wyzej coming out Marcjanny Lelek - komentarze typu kogo to obchodzi. Tu mamy Maćka i komentarze: kiedy coming out 😁 to dobitnie pokazuje z jakimi ludzmi tutaj mamy do czynienia i ile warte są ich „opinie”