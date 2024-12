TYLKO NA PUDELKU: Maciej Pela reaguje na słowa Pauliny Smaszcz "o zdradzonej osobie"!

Dziennikarka dała do zrozumienia, że kibicuje Maćkowi, ponieważ może się z nim utożsamić. Nawiązała tym samym do rzekomych zdrad, których mieli dopuścić się wobec nich byli już partnerzy.

Postanowiliśmy zwrócić się do Peli z zapytaniem, co sądzi o niespodziewanym wstawiennictwie Smaszcz i jej słowach otuchy. Tancerz nie ukrywa, że pojednawczy gest celebrytki w jego stronę wiele dla niego znaczy.

Jedyne, co mogę skomentować, to to, że dziękuję pani Paulinie za słowa wsparcia i empatię. To wzmacniające i wspierające - przyznał.