Maciej Rock 10 lat temu zapewniał: "Wszystkie narkotyki powinny być dozwolone". Zmienił zdanie? (WIDEO)

Maciej Rock pojawił się na evencie Ibiszów

Maciej Rock wspomina swój wywiad sprzed 10 lat. Mówił wtedy o legalizacji narkotyków

Wszystkie narkotyki, wszystkie używki powinny być dozwolone , wszystkie powinny być dostępne w sklepie, nieważne czy jest to heroina, kokaina, kompot, marihuana , wszystko jedno. Jeżeli ktoś chce brać którekolwiek z tych substancji, to robi to na własne ryzyko - mówił prawie 11 lat temu w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Maciej Rock zdradza, jaki dzisiaj jest jego stosunek do narkotyków

Nie chce mi się o tym gadać, bo pamiętam, że wtedy wywołało to jakąś bardzo niezdrową dyskusję. A była to dyskusja związana ze świętej pamięci Korą, z jej psem. I to była jakaś taka debata wtedy. Nie ma dzisiaj takiej debaty, jeżeli będzie, to z przyjemnością wezmę w niej udział. I to wszystko, co mam do powiedzenia w tej sprawie - mówił niechętnie.