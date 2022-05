Maciej Stuhr kamufluje się jako Piotr Adamczyk na Festiwalu Off Camera. Poznalibyście go? (ZDJĘCIA)

Niedawno informowaliśmy Was o niespodziewanych zmianach, które zaszły w powierzchowności jednego z bardziej polaryzujących artystów polskiej sceny filmowej - Macieja Stuhra. Na spotkanie nominowanych do Orłów aktor przywędrował z wygoloną na zero głową i zagęszczającą się brodą zdobiącą linię żuchwy. Wtedy jeszcze nikt nie miał większych problemów z rozpoznaniem Macieja. Cóż, wygląda na to, że przez ostatnie tygodnie sytuacja ta uległa zmianie.