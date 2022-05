Maciej Zakościelny pokazał synów! Zabrał całą rodzinę na wakacje do Meksyku (FOTO)

Ewa 15 min. temu zgłoś do moderacji 2 21 Odpowiedz

Niby plus za to ze nie ma sztucznych piersi,ale taka klatka bez biustu to dramat.Dzisiaj bylam pierwszy raz w zyciu na mamografii,okropne badanie,ale wlasnie zastanawialam sie jak robia je kobietom z silikonami gdzie cycka trzeba splaszczyc jak nalesnika a bol taki ze mi lzy lecialy,albo jak robia kobiety bez biustu takie jak ta zakoscielnego,bo ten biust trzeba polozyc na takiej polce,a co poloza te co nie maja?