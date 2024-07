Maciej Zień pokazał ukochanego. "Jesteś dla mnie najważniejszy na świecie" (FOTO)

Robię od czasu do czasu projekty, które są dostępne dla każdego. Bardzo jest to dla mnie ważne, żeby się od czasu do czasu otwierać. Robimy modę zrównoważoną, korzystamy z bardzo drogich tkanin. Dbam o to, żeby te kreacje były bardzo dobrze wykończone. Może moje sukienki nie są najtańsze, ale kupując raz taką sukienkę, masz ją w szafie przez wiele, wiele lat. Warto zainwestować w coś droższego - przekonywał w rozmowie z Pudelkiem.