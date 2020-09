Maffashion jest oburzona komentarzami na temat figury Lewandowskiej. "KOBIETA KOBIECIE MOŻE BYĆ WILKIEM"

Czy serio to jest aż tak mało oczywiste, że poza, kadr, perspektywa, a nawet światło robi "robotę"? Logiczne, że możemy zawsze ustawić się mniej lub bardziej korzystnie. Co lepsze... każda z tych wersji to jesteśmy my! My z napiętymi mięśniami, ładną pozą, wypiętą pupą... Czy też my siedzące, rozwalone na kanapie, relaksujące się na wakacjach, my po dużym obiedzie, my opuchnięte w trakcie miesiączki, my bez wyprostowanej postawy, zgarbione, chore etc.- dodała blogerka.