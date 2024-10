Maffashion szokuje kolejną "odsłoną Igi Świątek". Najpierw popisy na korcie, a teraz odtworzyła jej wyjście na ściankę

Iga Świątek to zdecydowanie jedna z ulubionych Polek naszych rodaków. Wszak to ogromne sukcesy sportowe sprawiają, że tłumy szaleją, a sportowcy hojnie nagradzani są sympatią przez swoich fanów. Nic więc dziwnego, że od kilku sezonów to właśnie tenisistka, która kilkukrotnie dała Polakom powody do dumy, jest na topie. Nie tylko o jej popisach na korcie jest głośno. Jakiś czas temu Iga zszokowała publikę, kiedy to wyróżniała się na ściance podczas imprezy przed turniejem WTA Finals. Wówczas zaprezentowała się w czerwonej kreacji od Magdy Butrym. Był to dość odważny wybór, ponieważ rywalki Świątek zaprezentowały się w bieli.