Maffashion broni imienia wybranego dla syna: "Jest ładne, nieprzekombinowane, ma UROCZE ZDROBNIENIE"

TakBylo 15 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Pudel nie wiem czemu nie chcesz puścić mojego komentarza. Przytaczam tylko czyjąś historię: Moja koleżanka nazwała syna Brian. Była z nim na wizycie u pediatry. Lekarka wyśmiała ją podczas wywiadu. - Kto tak dziecko nazywa? Tak, to jest jak pos pólstwo się żurnali naczyta. Albo wypuści się mot łoch za granicę. Gdzieś coś podsłyszą i zapożyczą. Czy Pani kiedyś słyszała żeby jakiś le karz się tak nazywał lub nazwał tak potomka? My to się czasem śmiejemy na z tej gawi edzi. Czego to jeszcze nie wymyślą. (Takie coś ją spotkało)