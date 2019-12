Maffashion wypełnia kontrakt z marką bielizny, pokazując kawałek swojej pupy w stringach (FOTO)

!!! 2 godz. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Pamiętajcie, za każdym razem kiedy celebryta chce się z Wami "podzielić swoimi życiem", tak naprawdę chce wam coś SPRZEDAĆ. To nie wasze "psiapsi", tylko ordynarni DOMOKRĄŻCY. A zadawanie pytań pod postami ma na celu tylko i wyłącznie zwiększenie zasiegow. Nikogo nie obchodzi co lubicie albo co robicie.