Maffashion zachwala legginsy od Julii Wieniawy i zapewnia o braku "CAMEL TOE": "No i proszę, NIE MA" (ZDJĘCIA)

To, co pewnie widzicie jako pierwsze, to "camel toe". Co to jest?! Problem w tych spodenkach polega na tym, że szew idzie przez środek aż do pleców i przez to się wrzyna. To jest tak niekomfortowe, a jeszcze pójść na siłownię, gdzie wokół są chłopy... Nie, dziękuję - oceniła jedna z wyżej wymienionych youtuberek.