Magazyn ogłosił, że Magda Femme BANKRUTUJE. Została wrobiona: "Zatroskana pani pisze, że widziała ogłoszenie mojego domu"

Magda Femme odnosi się do publikacji o kłopotach finansowych

Wokalistka jeszcze raz postanowiła odnieść się do sprawy i wydała oświadczenie w "Plejadzie", w którym to nie szczędziła magazynowi ostrych słów. Już na wstępie dość wymownie podsumowała "news", twierdząc, że gdy zobaczyła publikację na swój temat, to "z całego tego syfu tylko zdjęcie jest ok". Dalej Femme zauważyła, że informacje zostały wyciągnięte z niej podstępem, bo kilka dni temu skontaktowała się z nią kobieta, która utrzymywała, że uczestniczyła w organizacji jednego z podwarszawskich koncertów. Rozmówczyni miała zapytać Femme, czy wciąż mieszka w Krupiej Wólce...