Magda Gessler podbija parkiet na zamkniętej imprezie TVN-u: "Królowa tańca" (WIDEO)

Magda Gessler wywija na imprezie TVN-u. Fani są zachwyceni jej energią

Przed jednym z warszawskich klubów Magda Gessler pojawiła się w ognistej stylizacji, do której dobrała dopasowane kolorystycznie dodatki. Co ciekawe, słynna restauratorka poczuła już chyba wiosnę, bo na imprezę przyszła w kreacji do kolan i w sandałkach na platformie. Powodu jej obecności na wydarzeniu nie powinien z kolei budzić zdziwienia, bo niebawem "Kuchenne rewolucje" powrócą na antenę.

Wydaje się, że gwiazdy mogą zaliczyć imprezę stacji do udanych, o czym świadczy instagramowa relacja Magdy. Na jej profilu zagościł filmik, na którym "kreatorka smaku i stylu" wiwyja na parkiecie. Ścieżkę audio w tle zastąpiła utworem "Take on Me" z repertuaru A-Ha, jednak mówi się, że do żywiołowego tańca skłoniła ją Katarzyna Nosowska, która tego wieczoru wystąpiła na scenie.