Magda Umer przyjęła szczepionkę w fazie "zero": "Powiedziano mi, że nie zabieram nikomu miejsca"

Szkoda, że tych szczepionek nie zaproponowano mamom wcześniaków, których nie widziały od wielu tygodni, miesięcy! Myślę, że to by dopiero była reklama! Zobaczyć wzruszenie w oczach kobiety, która po 4 miesiącach mogła przytulić wreszcie swoje dziecko! Nie wspomnę o tym, że dziecko w szpitalu-bez mamy, bez rodziny już nosi znamiona dziecka odrzuconego, choć takim nie jest! Ale dla szpitali to wygodniejsze-nikt na ręce im nie patrzy. Jednak należy zapytać, jak to się ma do polityki prorodzinnej???