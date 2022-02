Magda Welc bryluje na evencie w białej kreacji. Tak DZIŚ WYGLĄDA zwyciężczyni trzeciej edycji "Mam talent" (ZDJĘCIA)

Wygląda na to, że Magda Welc powoli szykuje się do swojego wielkiego powrotu. W minioną niedzielę wokalistka pojawiła się bowiem na artystycznym evencie w warszawskiej Fabryce Norblina i na miejscu zapozowała nawet do kilku zdjęć. 23-letnia dziś zwyciężczyni "Mam talent" na salonach pojawiła się ubrana w krótką, białą sukienkę, którą uzupełniła beżową kopertówką i butami na słupku. Magda postawiła również na delikatny make up i prostą fryzurę.