Magda Welc... wraca na scenę. Tak zmieniła się zwyciężczyni trzeciej edycji "Mam Talent" (ZDJĘCIA)

To była nasza wspólna decyzja, moja i rodziców. Byłam dzieckiem i postawiliśmy na naukę, bo stwierdziliśmy po wielu rozmowach, że wiadomo, jak to jest z show biznesem: dzisiaj jesteś, jutro cię nie ma, więc trzeba mieć jakiś plan awaryjny, coś, co lubi się robić, w czym jest się dobrym, co jest pewnym fundamentem - wyznała.