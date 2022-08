Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner przemierzają Warszawę na rowerach. Fajna randka? (ZDJĘCIA)

Od tamtej pory Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner zdają się coraz częściej pokazywać swoje uczucie światu. W kwietniu aktorka pochwaliła się w sieci pierwszym zdjęciem z partnerem, niedługo później pokazała zaś ujęcia z podróży do Paryża. Aktorom wciąż daleko jednak do typowych celebryckich par i póki co jak ognia wystrzegają się wspólnych okładek czy wyjść na salony.