Magdalena Mielcarz o wychowywaniu córek w USA: "Obie mówią po polsku. Nie wyobrażam sobie, żeby nie mogły rozmawiać z moimi rodzicami"

Magdalena Mielcarz wkroczyła do show-biznesu jako dobrze zapowiadająca się modelka. Największą popularność przyniosła jej jednak rola Ligii w ekranizacji "Quo Vadis" , która otworzyła Magdzie drzwi do dalszej kariery aktorskiej, zarówno w kraju, jak i za granicą. W późniejszych latach Mielcarz imała się różnych zajęć - była twarzą kilku programów telewizyjnych, w tym "Top Model" i "The Voice of Poland", a także rozpoczęła karierę muzyczną pod pseudonimem LVMA Black.

Magdalena Mielcarz o wychowywaniu córek w USA. "Obie mówią po polsku"

Nie mam akcentu. Mało tego, moja starsza córka nie ma akcentu. Nie wiem, jak to jest możliwe. Obie mówią po polsku. Powiem szczerze, że to jest trudna rzecz, jak wychowuje się dzieci poza Polską. Bo dzieci idą do szkoły, mówią po angielsku, w naszym przypadku, wracają do domu i chcą opowiedzieć ci, co się wydarzyło. A ty mówisz: "ale mów po polsku", a ona: "no dobra". Powie jedno zdanie i przechodzi na angielski, bo jest w jakimś uniesieniu, chce się czym podzielić, a ty mówisz "nie, nie, ale powiedz po polsku". To jest naprawdę żmudna robota, której po prostu nie można odpuścić. Ja sobie postanowiłam, że nie odpuszczę tego. Nie wyobrażam sobie, żeby moje dzieci nie mogły rozmawiać z moimi rodzicami po polsku. No i rozmawiają po polsku, tak że się cieszę - przyznała Mielcarz.