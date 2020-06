Magdalena Narożna składa życzenia NOWEMU PARTNEROWI. Fani: "Widać, że bardzo się kochacie"

O discopolowym zespole Piękni i Młodzi zrobiło się głośno na początku roku za sprawą medialnego sporu między śpiewającymi w zespole eksmałżonkami. Do sieci trafiło wówczas nagranie z bójki po wspólnym koncercie Magdy i Dawida Narożnych w Zakopanem. Po tym incydencie wokalistka wydała oświadczenie, w którym usuwa byłego męża z zespołu. On z kolei utrzymywał, że nie dostał żadnego oficjalnego pisma w tej sprawie i w związku z tym nadal jest pełnoprawnym członkiem grupy muzycznej.

Od tamtej pory zwaśnieni Narożni robią, co mogą, by uprzykrzyć sobie życie. Jak można się domyślać, oboje błyskawicznie znaleźli sobie partnerów i ochoczo chwalą się nowymi związkami w sieci. Ostatnio Magda postanowiła publicznie uczcić urodziny ukochanego za pośrednictwem instagramowego profilu. Z tej okazji gwiazda disco polo pochwaliła się wspólnym zdjęciem z niejakim Krzysztofem. Na fotografii widzimy, jak roześmiana Narożna pozuje w towarzystwie mężczyzny, który dał się poznać głównie za sprawą tego, że uderzył partnerkę jej byłego męża, która następnie nazwała go "kryminalistą".