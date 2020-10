Magdalena Ogórek próbowała zabłysnąć. Nie udało się: "Tym skutkuje brak historii w szkołach"

Strajk Kobiet. Gorąco pod Sejmem. "Kaczyński oskarżył tych ludzi o przelew krwi"

We wtorkowym odcinku miłośniczka rządów Prawa i Sprawiedliwości omawiała temat oburzającej wypowiedzi marszałka Ryszarda Terleckiego , która wcale nie wydała jej się tak oburzająca. Przypomnijmy tylko, że polityk przyrównał symbol błyskawicy, którym posługuje się Strajk Kobiet, do znaków wykorzystywanych przez nazistów.

Ja z pewną przykrością stwierdzam, że na sali wśród posłów Lewicy i Platformy Obywatelskiej są posłowie, którzy mają maseczki ze znakami, które do złudzenia przypominają symbole Hitlerjugend i SS. Ale rozumiem, że opozycja totalna nawiązuje do totalitarnych wzorów, z przykrością to przyjmujemy - palnął Terlecki podczas wtorkowego posiedzenia Sejmu.