Magdalena Stępień niczym królowa dubajskich plaż zachwyca OBŁĘDNĄ sylwetką w bikini

Półnagie fotki bohaterek portali społecznościowych obserwowanych przez setki tysięcy internautów to dla nich niemalże chleb powszedni. Celebrytki wynajdują wszelkie możliwe okazje do szybkiego spakowania walizek i opuszczenia kraju celem wygrzania kości, a przy okazji pochwalenia się efektami starannie przestrzeganych diet i regularnie wykonywanych ćwiczeń. O prawdziwym szczęściu mogą mówić te panie, które mogą uniknąć widoku zatłoczonych plaż i długich kolejek do drink barów.