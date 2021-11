Magdalena Stępień o kontaktach Jakuba Rzeźniczaka z synem: "Dla mnie to temat PRAWIE ZAKOŃCZONY"

Mystic 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

TYPOWE gadanie polskiej WŁAŚCICIELKI dziecka. Długo jeszcze my ojcowie będziemy czekać na to aż alienacja rodzicielska będzie karana jak na zachodzie? Były projekty i ciągle nic ! Widać przemoc kobiet wobec dzieci i ojców ma się w Polsce świetnie i te patusiary trzymają się razem. Jak nie płacisz alimentów to idziesz do wiezienia a jak nie wykonujesz kontaktów to praktycznie nic poza karą finansową nie grozi. A wiecie jak w praktyce ciężko jest odebrać matce dziecko w Polsce?