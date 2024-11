Magdalena Stępień prezentuje efekty treningów, porównując swoje fotki w bikini. "SZEŚĆ miesięcy różnicy". Ogień?

Magdalena Stępień chwali się nową sylwetką

6 miesięcy różnicy! To niesamowite, jak nasze ciało i organizm potrafi do nas mówić - napisała.

Długo nie zdawałam sobie sprawy, jak stres i negatywne wibracje w moim otoczeniu mogą wpłynąć na moje samopoczucie i na to, jak wyglądam. To, jak dziś wyglądam, jak zmieniło się moje ciało i głowa, to nie tylko kwestia suplementów, terapeuty, zdrowego odżywiania, ale również odcinanie się od tego, co mi nie służyło - przekazała.