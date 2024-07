Magdalena Stępień wspomina zmarłego syna we wzruszającym wpisie: "Dziś skończyłbyś trzy latka..." (FOTO)

Magdalena Stępień wspomina Oliwierka w emocjonalnym wpisie

Dziś skończyłbyś 3 latka. Ciężko mi w to uwierzyć, że już tyle czasu nie ma Ciebie obok mnie. Jak ja to wszystko przeżyłam? Sama chwilami nie wiem! Jak wyobrażałam sobie te kolejne dni, miesiące, lata bez Ciebie, zaraz po Twoim odejściu? Bałam się czy sobie poradzę, ale Ty zadbałeś o wszystko, o zdrowie, pracę, ludzi, tak abym nie była sama, abym czuła się zaopiekowana. Zesłałeś mi dużo dobra, za które każdego dnia patrząc w niebo jestem wdzięczna - rozpoczęła.

Gdybym mogła zamienić się z kimś kto uważa, że mam teraz tak ,,super’’, to z chęcią bym to zrobiła, aby tylko mieć Ciebie obok. Niestety, nie jest to możliwe! Musiałam stworzyć nowe życie, nową rzeczywistość bez Ciebie. To wdzięczność przeniosła mnie przez te wszystkie trudne dni, a wiara którą miałam w sercu, Bóg i Ty Oliwierku daliście mi siłę, abym była dziś tu gdzie jestem. Dziękuję Wam za kolejny rok wsparcia, za wszystkie wiadomości które od Was otrzymałam, gdy było mi ciężko - podkreśliła.