Maja Hyży podkreśla ciążowe krągłości, pozując w czarno-białej stylizacji na kolejnej ściance (ZDJĘCIA)

Do niedawana Hyży nie chciała zdradzać płci nienarodzonego jeszcze dziecka. Zmieniła jednak zdanie, gdy otrzymała propozycję z "Pytania na śniadanie", by na oczach widzów ogłosić, czy spodziewa się chłopca, czy dziewczynki. Zaproszona do śniadaniówki Maja przebiła wypełniony confetti balon, z którego wysypały się różowe kółeczka, co oznaczało, że celebrytka i jej partner spodziewają się kolejnej córki.