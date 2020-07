Maja Hyży urodziła! "Nasz aniołek jest już z nami"

Rozia🌹 41 min. temu zgłoś do moderacji 59 3 Odpowiedz

Zdrowia dla Wszystkich dzieci, tych co się urodziły teraz, wcześniej i co się mają urodzić. Powodzenia. Zdrowia dla mam, tatusiów, rodzeństwa, dla wszystkich, bez wyjatku. Pomyślności. Pozdrawiam. Radości i miłości dla wszystkich i kochajmy zwierzaki, one nas mocno kochają. ❤