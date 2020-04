Maja Hyży wyznaje: "W pierwszej ciąży stresowałam się znacznie bardziej"

Aaaa 22 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Obie panie są ładne. Mają różne urody. Jednej i drugiej życzę powodzenia. Niech się układa i nie ma co kogoś ranić bo się go lubi bardziej lub mniej. Maja poukladała sobie życie na nowo, a i Grzesiek też niech się cieszy tym co stworzył. Widocznie to co było między Mają a Grześkiem nie było na tyle mocne, że przetrwało... Ich sprawa.