Maja Hyży zdradza, jakie ma relacje z BYŁYM MĘŻEM i czy pogratulował jej ciąży

Czy 20 min. temu zgłoś do moderacji 17 7 Odpowiedz

1. A dlaczego Grzegorz ma jej gratulować ciąży skoro maja że swoim kochankiem żyją z jego alimentów!? 2. Po co tyle gada o ślubie skoro nawet go nie planuje i jej kochanek też? 3. Te zaręczyny to jakaś ściema, po co się zareczac, robić 3 dzieciaków ale ślubu nie planować. 4. Biała suknia? Seriously? Jeszcze wianek niech założy przy tylu nieslubnych dzieciach. Hipokrytka