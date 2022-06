Maja i Krzysztof Rutkowscy w stylizacjach wartych ponad 100 tysięcy robią luksusowe zakupy (ZDJĘCIA)

Krzysztof Rutkowski to nie tylko najpopularniejszy polski detektyw bez licencji, ale i miłośnik luksusowych aut. Nie oszczędza również na garderobie. Gwiazdor z chęcią zarzuca na siebie ubrania takich marek jak m.in. Philipp Plein, Dolce&Gabbana i Dsquared2 . Jego żona Maja Rutkowska również lubuje się w drogich ciuszkach.

Maja i Krzysztof Rutkowscy kilka dni temu wylecieli do Aten. Jednak jeszcze przed wakacjami wybrali się na shopping. Wizyta pary w luksusowych sklepach została udokumentowana przez paparazzi.

Tego dnia Maja miała na sobie koszulkę Balmain, klapki Balenciagi, pasek Gucci i torebkę Fendi. Całość jej stylizacji warta była ponad 30 tysięcy złotych. Krzysztof Rutkowski również postawił na bogaty look. Uwagę zwracał jego wart ponad 100 tysięcy złotych błyszczący Rolex.

Zakochani, wysiadając z Maybachem, pobiegli prosto do butiku Philippa Pleina, z którego wyszli obładowani torbami. Patrząc na to, że koszulka od znanego projektanta potrafi kosztować nawet 50 tysięcy złotych, możemy wnioskować, iż zostawili tam sporą sumę pieniędzy. Po udanych zakupach para udała się na lotnisko i poleciała na wakacje do Aten.