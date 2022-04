Krzysztof Rutkowski deklaruje: "Gdybym ODSZEDŁ od Mai, sam dla siebie bym stracił wartość"

Polka 1 godz. temu zgłoś do moderacji 156 23 Odpowiedz

Dominika Kulczyk może nastawić siebie i swoje fundusze na dożywotnią pomoc i utrzymywanie Ukraińców. Może im oddać swoje rezydencje i finansować szpitale, edukację i życie. Ja jako Polka chciałabym w końcu pożyć normalnie. Chciałam w końcu dostać się do POZ, pójść do kina i restauracji, bo póki co to zaciskam pasa od lat walcząc o przetrwanie. Pracuję i cala wyplate oddaje na oplaty. Czasem nie mam na leki i jedzenie. Tak dba o nas polski rząd.