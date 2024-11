Maja Ostaszewska na antenie TVP Info uderzyła w Donalda Tuska i wspomina o uchodźcach. "Wszyscy wierzyliśmy, że coś się zmieni"

Maja Ostaszewska wróciła do tematu trudnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej

To jest największy wstyd dzisiejszych czasów w Polsce i coś dla mnie niezrozumiałego, rozczarowującego i bolesnego. Wszyscy wierzyliśmy, że po przejęciu władzy przez partie prodemokratyczne coś się zmieni. Co więcej, ci politycy to deklarowali. Pamiętam takie deklaracje również z ust dzisiejszego premiera, że bezpieczeństwo nie wyklucza humanitaryzmu i kiedy obecna władza przejmie stery, to zrobi też porządek z draństwem, które ma miejsce na granicy polsko-białoruskiej - podkreśliła.