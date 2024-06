Maja Ostaszewska apeluje do Donalda Tuska: "Strefa buforowa uniemożliwi niesienie pomocy humanitarnej osobom, których zdrowie i życie jest zagrożone"

Od czwartku obowiązuje czasowy zakaz przebywania na obszarze ok. 60 km polsko-białoruskiej granicy. Swojego zdania na ten temat nie ukrywa Maja Ostaszewska, która dała do zrozumienia, że wprowadzenie strefy buforowej uniemożliwi niesienie pomocy potrzebującym. Wystosowała nawet apel do Donalda Tuska.