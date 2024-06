W poniedziałek Robert Stockinger deklarował, że "PnŚ" będzie wolne od polityki. W sobotę przeprowadził wywiad z Donaldem Tuskiem

W poniedziałek, podczas spotkania prasowego z prezenterami "PnŚ", reporter Plotka wypytywał Stockingera, czy jego zdaniem śniadaniówka jest miejscem odpowiednim do przyjmowania polityków. Sam zainteresowany odparł bez wahania, że nie. Co ciekawe, minęło zaledwie kilka dni i syn gwiazdora "Klanu" przeprowadził wywiad z Donaldem Tuskiem.

Robert Stockinger rozmawiał z Donaldem Tuskiem

Do złożenia wspomnianej deklaracji doszło 27 maja. Stockinger zapewnił wówczas, że w TVP zaszły spore zmiany.

W "Pytaniu na Śniadanie" i Telewizji Polskiej zaszły bardzo duże zmiany. Wiem, bo różne rozmowy już prowadziliśmy, że taka sytuacja na pewno nie będzie miała miejsca. Polityk, niezależnie z jakiego szczebla i jakiej opcji, nie może zadzwonić, wprosić się na kanapę, przyjść i powiedzieć to, co chce. To już się w naszym programie nie wydarzy - stwierdził w rozmowie z Plotkiem.