Maja Rutkowski zrobiła sobie ZŁOTE ZĘBY! "W związku z rosnącą inflacją to najlepsza inwestycja" (FOTO)

Zmysł estetyczny Mai Rutkowski może wydawać się niektórym dość osobliwy. Ukochana Rutka prawie przy każdym wyjściu na ściankę udowadnia, że wyznaje zasadę "more is more" i wybiera krzykliwe, eklektyczne stylizacje. Rutkowski lubi też drogie marki, wielkie loga, biżuterię i złoto. To ostanie pokochała aż za bardzo...