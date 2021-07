Maja Sablewska radzi Oliwii Bieniuk: "Robić mniej Z DUŻO WIĘKSZĄ STARANNOŚCIĄ"

Przsada 2 godz. temu zgłoś do moderacji 10 4 Odpowiedz

Dajcie juz spokoj z tym hejtem na Oliwie. Media same nadmuchaly jej bianke, bo jest corka slawnej aktorki i teraz wszyscy maja wobec niej jakies oczekiwania. A ona, wiadomo jak to nastolatka szuka swojej drogi w tej tragedii i cos probuje, cos chce bo zyje w cieniu wlansje matki i nie chce zawiesc jej legendy wqiec stara sie ja teraz kopiowac to modelingiem to moze przyszla szkola aktorska, bo jako corka ma jakies powinnosci bo cala Polska patrzy. Gdyby nie miala slawnych rodzicow, zylaby normalnie, pewnie poszlaby na studia albo do zwyklej pracy albo wyemigrowala do Anglii, a tu media celowo nakrecaja szum wokol niej i dziewczyna stara sie jakos to wykorzystac. To nie jej wina. Dajcie jej spokoj, matka jej zmarla, a media jeszcze rozdrapuja jej rane ciaglymi porownaniami.