Majątek Mariusza Pudzianowskiego. Liczby nie kłamią. "Pierwszy milion wydźwigałem na plecach"

anka 44 min. temu

Nie zbieram kup po psie. Ten kto to wymyślił ma coś nie tak z głową. Jak można brać, nawet przez folię, kupę do ręki, nieść ją przez pół osiedla, a potem dotykać kluczy czy klamek do drzwi. Potem wielkie dziwy, że ludzie mają pasożyty. To chore. Wolę płacić mandaty i kłócić się z ludźmi, a kup sprzątać nie będę. Otwórzcie oczy, przstancie robić to, co dyktują jakieś ludziki, którzy wzięli kasę za taki pomysł i tym samym upokarzają ludzi.