Majka Jeżowska zdradza, KTO NAMÓWIŁ Andrzeja Piasecznego do nagrania wideo ze szpitala

Pandemia koronawirusa szaleje od ponad roku i mimo że wynaleziono już szczepionkę, nie zanosi się na rychły koniec tego koszmaru. W tym czasie zachorowało m.in. wiele polskich gwiazd i celebrytów, ale o niewielu było tak głośno, jak o Andrzeju Piasecznym.

W trakcie choroby wokalista zamieścił w sieci poruszający filmik ze szpitala, na którym widać było, że z trudem łapał oddech. Lekarze potwierdzili, że zmagał się z Covid-19. Tymczasem Viola Kołakowska zarzuciła Piaskowi… symulowanie i twierdziła, że próbuje on w ten sposób wypromować nową płytę.

Sam Andrzej jak dotąd nie skomentował tych obrzydliwych oskarżeń, za to w jego obronie postanowiła teraz stanąć Majka Jeżowska - jego bliska przyjaciółka.

To będzie jeszcze długo trwało i to nie są żarty. Jeśli ktoś z tego żartuje i obraża ludzi, którzy są chorzy, to powinien ponieść konsekwencje. Uważam, że ta pani (Viola Kołakowska - przyp. red.) nie ma nic do powiedzenia oprócz oskarżania o coś, co nie ma miejsca (...).

To, że nasza choroba czy chwila słabości jest kwestionowana w taki ohydny sposób przez kogoś, kto naprawdę niczego w życiu nie osiągnął i nie ma nic mądrego do powiedzenia, to jest żenujące i przykre - stwierdziła piosenkarka w rozmowie z dziennikarką Jastrząb Post.

Jeżowska dodała, że Piasek po wyjściu ze szpitala czuje się już nieco lepiej, ale wciąż "pracuje nad tym, aby odzyskać siły". Jeżowska zdradziła też, że Piasecznego do wrzucenia do sieci filmu ze szpitala namówiła jego managerka.

Jeśli ktoś zna Andrzeja osobiście, prywatnie, to wie, że jest osobą bardzo zamkniętą w sobie i nie lubi zbytnio się popisywać, ani przekraczać granic. Do tego, aby nagrać filmik ze szpitala, namówiła go managerka, ponieważ trzeba było odwoływać koncerty przeniesione z ubiegłego roku - powiedziała Majka Jeżowska.

Też uważacie, że Viola Kołakowska "powinna ponieść konsekwencje" za swoje słowa szykanujące Piasecznego?

