"Mała" Ania broni wyglądu Ewel0ny: "JEST PIĘKNA"

Nie nie jest to dobre. Ze powiekszyly usta ok idzie zrozumiec ze brwi z cienkich niteczek zrobily ladniejsze tez rozumiem, ale w ksztalt twarzy ktory obydwie mialy naprawde ladny zrobily jakis kosmiczny to juz jest zle. To jest mocno nieudany zabieg ktory zamiast pomoc to popsuł wszystko