"Mała" Ania z "Warsaw Shore" gani fanów: "Nie pytajcie nigdy nikogo o ciążę! Chciałam was wszystkich POZABIJAĆ..."

Choć dziś Anna Aleksandrzak z "Warsaw Shore" cieszy się z błogosławionego stanu i ustabilizowanej sytuacji życiowej z partnerem, to droga do szczęścia była dla niej dość wyboista.

I jeszcze te pytania na Instagramie: "Staracie się o dziecko?", "Jesteś w ciąży?", nawet kiedyś ktoś mi napisał, że przecież wystarczy, że chcemy dziecko i dziecko jest. To, że się decydujesz na dziecko i się starasz, nie znaczy, że je będziesz mieć. To bardzo długa droga. Chciałam Was wtedy wszystkich pozabijać... Dlatego tak bardzo wyczulona jestem, kiedy ktoś zadaje pytania o ciążę. A jak robią to kobiety, to mi się nóż w kieszeni otwiera - napisała wyraźnie rozgoryczona.