"Mała" Ania z "Warsaw Shore" JEST W CIĄŻY! "Jesteś spełnieniem naszych marzeń"

AniaMysłowice 19 min. temu zgłoś do moderacji 11 7 Odpowiedz

Jezu ile tu jadu, ludzie opanujcie się. Nikt nie pyta was o zdanie w sprawie wyglądu Ani czy też jej życia teraźniejszego lub tego co robiła wcześniej. Każdy w życiu miał czas gdzie szalał lub szaleje nadal. Tym bardziej że to co robią ludzie w WS nie jest niczym gorszącym, a jeśli Cię to gorszy przejedź się do jakiegoś większego klubu na imprezę, dzieją się tam o wiele gorsze rzeczy. Przestańcie wszystkich w okół oceniać! My Polacy jesteśmy tacy krytyczni wobec wszystkiego, to straszne.