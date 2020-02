Paweł Królikowski we wspomnieniu Małgorzaty Domagalik: "Żegnaj, MISTRZU"

Do grona osób, które postanowiły złożyć swoje kondolencje rodzinie zmarłego, dołączyła właśnie dziennikarka Małgorzata Domagalik . Miała ona okazję przeprowadzić kilka lat temu szczery wywiad z Królikowskim i porozmawiać o jego zmaganiach z uzależnieniem od alkoholu. Aktor miał przez pewien czas paraliż twarzy i poważne problemy ze znalezieniem pracy, co wpędziło go w depresję i myśli samobójcze .

Poszedłem do monopolowego i kupiłem litr wódki z myślą, że to już finał. W drodze do domu spotkałem Jaśka Kolskiego, który powiedział mi: "Cieszę się, że się spotykamy, od kilku dni nieustannie próbuję cię złapać, mam dla ciebie propozycję". Pokazałem mu tę swoją sparaliżowaną gębę i powiedziałem: "Jaką propozycję? Zobacz jak wyglądam". Kolski podumał chwilę, po czym powiedział: "Nie jest dobrze, ale połowę twarzy masz ok, to nakręcimy tylko lewy profil". Pewnie do dzisiaj nie wie, że być może uratował mi wtedy życie - wyznał otwarcie Królikowski w wywiadzie dla PANI.