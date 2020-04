Małgorzata Foremniak czule o pikantnych scenach z Bartłomiejem Topą: "TO BYŁO STRASZNE"

Małgorzata Foremniak swego czasu należała do grona najpopularniejszych polskich aktorek. Co prawda w ostatnich latach gości na ekranie nieco rzadziej, a widzowie kojarzą ją dużo bardziej z "kreatywnych" opinii w programie Mam Talent , jednak wciąż jest obecna w polskim show biznesie i cieszy się sporą sympatią.

Jedną z ról, które w ostatnich latach przyjęła Małgorzata Foremniak , była postać Joanny Stanisz w filmie Sługi boże . Choć film spotkał się z mieszanymi reakcjami fanów, to odegranie niektórych scen w produkcji wymagało od niej wielu poświęceń. Tak przynajmniej twierdzi sama zainteresowana, która była gościem Macieja Dowbora i Joanny Koroniewskiej podczas transmisji na Instagramie.

W rozmowie z prezenterem i aktorką Małgosia przyznała, że w filmie znalazły się dwie sceny, które były dla niej szczególnie krępujące . Mowa oczywiście o jej pikantnych scenach z udziałem Bartłomieja Topy . Dziś Foremniak twierdzi, że było to dla niej wymagające wyzwanie aktorskie.

Z takich gorszych scen i takich bardzo dla mnie krępujących, ale trudnych, to była scena w "Sługach bożych" z Bartkiem Topą. Pamiętam ten moment, kiedy robiliśmy to na lustrze. Ja się tak wczułam, że zaczęłam w tych momentach szczytowania bić ręką w to lustro. Widziałam kątem oka, jak ktoś się tam patrzył z dekoracji. Było dynamicznie - wspomina.