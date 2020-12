Małgorzata Godlewska ubrana w kombinezon ochronny KPI z Julii Wieniawy: "Chciałam stworzyć COŚ DLA MINI-LANSERÓW"

Nie da się ukryć, że Julia Wieniawa mogłaby dawać innym celebrytkom lekcje z tego, jak skutecznie powiększać majątek. Choć celebrytka ma zaledwie 21 lat, już należy do grona czołowych nazwisk na rodzimym podwórku showbiznesowym. Spragniona sławy warszawianka śpiewa, tańczy, gra i kreuje się na bizneswomen, marząc o stworzeniu własnego imperium . Po tym, jak wypuściła autorską kolekcję pomadek (co zresztą spotkało się z różnym przyjęciem), światło dzienne ujrzała jej własna marka odzieżowa. Niestety, nie spotkała się ona ze zbyt wielkim entuzjamem klientek.

Prezentując się w kombinezonie ochronnym używanym przez personel zajmujący się leczeniem osób chorych na COVID, Godlewska nawiązała do ubrań z nowej kolekcji Wieniawy.

Przedstawiam Wam "KOSMO" (od kosmosu, ale może być również, że otwarty na świat). Odzież, w której warto się sweet focić do internetów, pokazać na miejskim spacerze, ale można również trzepnąć kilka spontanicznych asan do zdjęcia lub pomedytować! Po prostu coś wygodnego w covidowym stylu!

Jest super wygodnie, strój nie krępuje ruchów i daje naprawdę nowoczesny look!

Już w pierwszych sekundach po założeniu czujecie się doskonale, jakby ktoś was podduszał! Mrauuu...

Ale to nie wszystko!

Do każdego egzemplarza dodaję buteleczkę perfum w poręcznych litrowych flakonikach! Perfumy zostały stworzone na bazie spirytusu spożywczego z jakimś tam dodatkiem. Prób ze spirytusem medycznym niestety nikt nie przeżył.

To co? Kto leci w KOSMOS z KOSMO? Jutro będę szukać pierwszych influencerów do testów! Zainteresowani?