Małgorzata Kożuchowska chwali się PŁASKIM BRZUCHEM zaraz po treningu! Zapozowała bez makijażu (FOTO)

Nie ma nic za darmo. Widać ze regularnie ćwiczy i to jest „sekret” jej figury. I proszę nie mówić, ze dzieci, ze praca, ze dom i ze nie macie czasu. I ze ona ma trenerów i nie ma pracy na cały etat. Jeśli jest czas na to żeby przeglądać Pudla i oglądać Netflix - to jest tez czas na 45 minut treningu. To jest takie proste, a jednocześnie bardzo trudne. Trzymam kciuki za wszystkich walczących o lepsza sylwetkę ❤️