Małgorzata Kożuchowska pławi się w luksusie na Malediwach. Cena za hotel zwala z nóg!

Ona31 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ludzie ile wy zarabiacie, ze dla was to dużo? My w tym roku za wyjazd do głupiej Chorwacji na 10 dni zapłaciliśmy prawie 50 tysięcy za 6 osób! Zaznaczam do CHORWACJI. Gdzie Chorwacja, a gdzie Malediwy?! Dzizuz